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Главе патриотического клуба грозит штраф за гомофобное шоу для детей 

Празднование дня ВДВ в Москве, архивное фото 

На руководителя ярославского молодёжного военно-патриотического клуба "Десантник" завели административное дело о распространении среди детей информации, которая причиняет вред их развитию.

В августе клуб устроил в ярославском Дворце культуры перформанс, в ходе которого использовался гомофобный лозунг. На одной из декораций было написано "смерть ******" (нецензурное и оскорбительное обозначение геев). Тогда руководитель "Десантника" Андрей Палачёв заявил, что ничего страшного не произошло, поскольку геям в России делать нечего, и его воспитанники "не любят дырявых".

В свою очередь в администрации ДК подчеркнули, что не знали о таком содержании мероприятия и что в дальнейшем не будут предоставлять сцену для выступлений военно-патриотического клуба.

По статье о распространении среди детей информации, причиняющей вред их развитию, Палачёву грозит штраф до 10 тысяч рублей.

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