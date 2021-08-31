В Ярославле юные десантники показали на сцене ДК гомофобный перформанс

В Ярославле участники молодёжного военно-патриотического клуба "Десантник" устроили в местном Дворце культуры перформанс, в ходе которого использовался гомофобный лозунг. Об этом сообщает издание 76.ru.

Выступление прошло 29 августа на сцене Дворца культуры имени Добрынина. Во время одного из номеров одетые в форму десантников юные актёры взяли на руки своего товарища, положили на него муляж кирпича, на котором было написано "смерть ******* (обсценное обозначение геев)" и разбили декорацию кувалдой.

Руководитель военно-патриотического клуба Андрей Палачёв в разговоре с журналистами заявил, что ничего страшного не произошло. По его словам, геям в России делать нечего, а "детишки просто решили пошутить" и сделали надпись в последний момент. Руководитель коллектива объяснил поведение своих воспитанников тем, что они "просто дырявых не любят". Наказывать за подобные перформансы Палачёв своих воспитанников не будет.

Администрация ДК заявила, что не знала о подобных элементах мероприятия и не одобрила бы их. Представители Дворца культуры заявили, что в дальнейшем не будут предоставлять сцену для выступлений военно-патриотического клуба.