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Лицом к событию. Третья эпоха путинизма

Лицом к событию. Третья эпоха путинизма
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Лицом к событию. Третья эпоха путинизма

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Вышел в свет доклад фонда «Либеральная миссия» «Новая реальность: Кремль и Голем». Что принципиально меняется в российской политике? Обсуждаем с соавторами исследования Кириллом Роговым и Александром Кыневым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31572896.html

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