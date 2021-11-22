Лицом к событию. Третья эпоха путинизма

Вышел в свет доклад фонда «Либеральная миссия» «Новая реальность: Кремль и Голем». Что принципиально меняется в российской политике? Обсуждаем с соавторами исследования Кириллом Роговым и Александром Кыневым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31572896.html