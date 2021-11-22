Время Свободы: "Вырежем всех, кого вы финансировали". Интервью Лукашенко BBC

Фотограф Виктория Ивлева оштрафована за пикет в поддержку «Международного Мемориала»*** Александр Лукашенко обещал начать переговоры со Светланой Тихановской, если Владимир Путин сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным*** Украинская разведка предупреждает о возможности крупной российской военной операции в Украине***Восемьдесят лет назад началось движение по «Дороге жизни», проложенной из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера***Умерла Мариэтта Чудакова