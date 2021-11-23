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Время Свободы:Первым предупреждал об опасности спецслужб. 15 лет убийству Александра Литвиненко

Время Свободы:Первым предупреждал об опасности спецслужб. 15 лет убийству Александра Литвиненко
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Время Свободы:Первым предупреждал об опасности спецслужб. 15 лет убийству Александра Литвиненко

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Исполнилось 15 лет со дня смерти Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне российскими спецслужбами*** Адвокатская палата Петербурга возбудила по жалобе следователя ФСБ дисциплинарное производство против адвоката Ивана Сафронова Евгения Смирнова***Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин требует наказать филолога Ирину Левонтину, чья лингвистическая экспертиза не дала ход его искам к Максиму Шевченко и Алексею Венедиктову***Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ – о концентрации российских войск у границы с Украиной***Запрет в Татарстане на проезд в общественном транспорте без QR-кода спровоцировал скандалы и драки

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