Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывшая глава штаба Навального в Уфе задержана по статье об экстремизме

Лилия Чанышева 

Экс-глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева задержана по подозрению в создании экстремистского сообщества, пока на 48 часов, сообщил соратник Навального Иван Жданов.

Ранее полиция пришла с обысками к одиннадцати оппозиционным активистам, большинство из которых сотрудничали со штабами Навального в Башкирии и Кемеровской области. Во время обысков была изъята вся техника. После следственных действий несколько человек увезли на допросы.

В январе текущего года, по возвращении Алексея Навального из Германии, где он восстанавливался после покушения на него, власти резко усилили репрессии в отношении оппозиционера и его сторонников.

Навальный был отправлен в колонию, штабы политика и Фонд борьбы с коррупцией, основанный им, были признаны экстремистскими организациями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества, обвинения по которому были предъявлены ближайшим соратникам Навального – в частности, Леониду Волкову, Ивану Жданову и Георгию Албурову. В данный момент они находятся за пределами России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG