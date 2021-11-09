Бывшая глава штаба Навального в Уфе задержана по статье об экстремизме

Экс-глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева задержана по подозрению в создании экстремистского сообщества, пока на 48 часов, сообщил соратник Навального Иван Жданов.

Ранее полиция пришла с обысками к одиннадцати оппозиционным активистам, большинство из которых сотрудничали со штабами Навального в Башкирии и Кемеровской области. Во время обысков была изъята вся техника. После следственных действий несколько человек увезли на допросы.

В январе текущего года, по возвращении Алексея Навального из Германии, где он восстанавливался после покушения на него, власти резко усилили репрессии в отношении оппозиционера и его сторонников.

Навальный был отправлен в колонию, штабы политика и Фонд борьбы с коррупцией, основанный им, были признаны экстремистскими организациями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества, обвинения по которому были предъявлены ближайшим соратникам Навального – в частности, Леониду Волкову, Ивану Жданову и Георгию Албурову. В данный момент они находятся за пределами России.