В Кузбассе и Башкирии пришли с обысками к сторонникам Навального

Полиция пришла с обысками к 11 активистам в Кемеровской области и Башкирии. Об этом сообщает признанный иностранным агентом проект "ОВД Инфо".

В Кемерове полиция пришла к бывшим соратникам Навального Дмитрию Диденко и Елизавете Славинской и к активистке Дарье Романчук. Диденко задержали с применением силы, по всей видимости, выломав дверь в квартире, отмечают правозащитники. У Диденко и Романчук в ходе обыска изъяли всю технику. Обыск в квартире Славинской проводить не стали из-за подозрений в том, что она болеет COVID-19. Однако увезли активистку на допрос в Следственный комитет.

На допросе Дмитрия Диденко расспрашивали о мессенджерах и социальных сетях, пожертвованиях в Фонд борьбы с коррупцией, деятельности в штабе Навального (Эти организации признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена).

В Новокузнецке задержали и увезли на допрос бывшего кандидата в Госдуму Дениса Шакина. Также в городе прошёл обыск у активиста движения "Весна" и технического директора "Скат.медиа" Федора Регузова. После допроса Шакина и Регузова отпустили в статусе свидетелей. У Шакина изъяли технику и жесткий диск.

В Уфе проходят обыски у бывшего координатора штаба Навального Лилии Чанышевой, бывшего юриста штаба Федора Телина, а также у активистов Альберта Гаскарова, Александры Масловой, Ольги Комлевой, Виктора Прядильщикова и Рустема Мулюкова. Некоторых активистов отвезли в Следственный комитет на допрос.

По данным адвоката Александра Деревянкина, следственные действия в Кемерове и Уфе проводятся по одному и тому же делу — предположительно, объединенному делу против Алексея Навального.

После возвращения Алексея Навального в начале 2021 года с лечения за рубежом в Россию, его ареста и разгона акций протеста в его поддержку власти обрушились с репрессиями на сторонников оппозиционера. Структуры Навального были признаны экстремистскими, многие его соратники подверглись уголовному преследованию по разным поводам, некоторые из них вынуждены были уехать из России.