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Лицом к событию. Режим всегда прав: гражданин без прав?

Лицом к событию. Режим всегда прав: гражданин без прав?
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Лицом к событию. Режим всегда прав: гражданин без прав?

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На 1 место среди нарушенных прав граждан впервые вышла свобода слова. Что меняется в сознании людей? Обсуждают Алексей Левинсон и Александр Гнездилов.Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/rezhim-vsegda-prav-grazhdanin-bez-prav/31576471.html

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