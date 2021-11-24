Лицом к событию. Режим всегда прав: гражданин без прав?

На 1 место среди нарушенных прав граждан впервые вышла свобода слова. Что меняется в сознании людей? Обсуждают Алексей Левинсон и Александр Гнездилов.Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/rezhim-vsegda-prav-grazhdanin-bez-prav/31576471.html
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