На Сахалине более 30 военнослужащих пытались за взятки попасть в Сирию 

На Сахалине более трёх десятков военнослужащих давали взятки за возможность участвовать в операции российских войск в Сирии. Военные суды приговорили их к штрафам от 30 до 90 тысяч рублей.

Согласно материалам следствия, в 2019-2020 годах поездки на войну обещал организовать военный юрист Иван Жарков. Он требовал за это суммы от 20 до 40 тысяч рублей. После выплаты денег военнослужащие не добивались своих целей. Часть из них обратилась в специальные органы. В результате Жаркова обвинили в мошенничестве и запретили в течение полутора лет получать звания. Также с него удержали 10 процентов от ежемесячной зарплаты. При этом юриста оставили на службе.

Отмечается, что ранее Жарков уже был дважды судим за аналогичные преступления: в обоих случаях в воинских частях Сахалина и Курил он собрал с военнослужащих в общей сложности полмиллиона рублей. Однако никакого серьёзного наказания за это юрист не получил.

Официально Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Помимо регулярных российских подразделений в ней участвуют бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с Минобороны. Помощь оказывается армии сирийского президента Башара Асада, против которого воюют силы местной демократической коалиции, поддерживаемые международной коалицией во главе с США. Страны Запада неоднократно обвиняли Москву в поддержке режима Асада, которого они считают виновным в массовых нарушениях прав человека и преступлениях против человечности.

Поездка в Сирию обеспечивает российским военным пожизненные ветеранские выплаты, а также дополнительный отпуск 15 рабочих дней и повышенное денежное пособие, в том числе – командировочные в валюте.

В марте 2021 года российские власти озвучили число военнослужащих, погибших в Сирии за время операции: 112 человек. СМИ отмечали, что ровно такая же цифра была названа ещё в 2018 году – об этом заявлял экс-глава Военно-космических сил РФ Виктор Бондарев. Согласно сообщениям мировых информационных агентств, российские потери в Сирии могут быть значительно выше. Так, по данным Reuters, только в 2017 году во время военных операций погиб 131 россиянин – речь, правда, шла главным образом о наёмниках.