Лицом к событию. Москва прицелилась. Выстрелит?

Новые свидетельства стягивания российской техники и войск к границам Украины. К чему готовится Кремль? В эфире военный обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов, военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко (Украина).