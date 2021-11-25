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Лицом к событию. Москва прицелилась. Выстрелит?

Лицом к событию. Москва прицелилась. Выстрелит?
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Лицом к событию. Москва прицелилась. Выстрелит?

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Новые свидетельства стягивания российской техники и войск к границам Украины. К чему готовится Кремль? В эфире военный обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов, военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко (Украина).

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