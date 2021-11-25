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Время Свободы: Память против невежества."Мемориал" защищается в суде

Время Свободы: Память против невежества."Мемориал" защищается в суде
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Время Свободы: Память против невежества."Мемориал" защищается в суде

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В Верховном Суде России началось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал»***Еще один адвокат обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова уехал из России, опасаясь уголовного преследования***Соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова – о причинах своей эмиграции***CIT указывает на признаки подготовки Россией военной операции против Украины В США в ближайшее время будет одобрено применение двух лекарств от коронавируса

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