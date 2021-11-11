Генпрокуратура требует ликвидировать "Международный Мемориал"

Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал" (внесена в реестр "иноагентов"), обвинив её в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах”. Судебное заседание состоится 25 ноября. Об этом сообщил сам "Мемориал". По его данным, прокуратура обосновывает иск немаркировкой материалов организации.

Подачу иска также подтвердили агентству ТАСС в Верховном суде.

"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека" - говорится в заявлении организации.

В нём подчёркивается, что, по мнению "Международного Мемориала", "никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет", и что организация, несмотря на несогласие с законом об "иноагентах", соблюдает его требования.