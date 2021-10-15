Главу "Мемориала" вызвали в полицию "для дачи объяснений"

Председатель правления "Международного Мемориала" (внесён в реестр "иноагентов") Ян Рачинский получил уведомление с требованием явиться для дачи объяснений в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по ЦАО города Москвы. Об этом сообщает телеканал "Дождь" (включён в реестр СМИ-"иноагентов"), который ознакомился с документом.

Уведомление Рачинскому вручено на следующий день после того, как группа неизвестных агрессивно настроенных молодых людей в масках ворвалась на кинопоказ, который проходил в офисе "Мемориала" и попыталась его сорвать. Вызванная полиция задержала лишь троих нападавших (они предположительно были отпущены), но в течение нескольких часов осматривала помещение, не выпуская из него сотрудников "Мемориала", а также изъяла видеорегистратор и часть пожарной сигнализации.

Согласно уведомлению, Рачинского вызвали в отдел полиции "в связи с проводимой проверкой", однако с чем она связана - не говорится. Согласно уведомлению, Рачинского обязали в течение пяти дней предоставить свидетельство о регистрации "Мемориала" и другие документы, в том числе финансовые, с момента его регистрации. Рачинский в эфире "Дождя" назвал требования полиции не имеющими никакого отношения.

Полиция потребовала предоставить электронную копию польского фильма о Голодоморе "Гарет Джонс", во время показа которого в офис ворвались неизвестные. Кто эти люди - по-прежнему неясно. Они скандировали "Фашисты", "Иностранные агенты", "Позор", "Не забудем, не простим", однако ни о каких конкретных претензиях к "Мемориалу" или фильму не заявляли. Сообщается, что вместе с ними в зал проникли и операторы НТВ.