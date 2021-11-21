Поверх барьеров с Иваном Толстым. Первая заграница

В первой части программы - новая Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Разговор о Достоевском. К 200-летию со дня рождения писателя. Во второй части - глава "Первая заграница" из мемуаров писателя, историка и переводчика Александра Горянина.
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