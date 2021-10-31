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"Мне хватило игры в кошки-мышки". Эмиль Дрейцер и его юморология

"Мне хватило игры в кошки-мышки". Эмиль Дрейцер и его юморология
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"Мне хватило игры в кошки-мышки". Эмиль Дрейцер и его юморология

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Музыка и живопись не нуждаются в переводе. Литературу можно перевести. А юмор? Эмиль Дрейцер, автор "Крокодила" и "Клуба 12 стульев" из "Литературной газеты", переехав в Америку, обнаружил, что у советского и американского юмора много общего. В своих книгах, написанных и изданных в США, он постоянно вспоминает свой обратный адрес – одесское детство и московские редакции, в которых шутили, обманывая цензуру.

Музыка и живопись не нуждаются в переводе. Литературу можно перевести. А юмор? Эмиль Дрейцер, автор "Крокодила" и "Клуба 12 стульев" из "Литературной газеты", переехав в Америку, обнаружил, что у советского и американского юмора много общего. В своих книгах, написанных и изданных в США, он постоянно вспоминает свой обратный адрес – одесское детство и московские редакции, в которых шутили, обманывая цензуру.

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