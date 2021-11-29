Лицом к событию. Россия на новом этапе пандемии?

На прошедшей неделе стало известно о появлении нового штамма коронавируса. Что будет делать власть России, углубляясь в дебри пандемии? Куар-коды и локдауны неизбежны? Обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и доктор медицинских наук Василий Власов. Ведет передачу Михаил Соколов