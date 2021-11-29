Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Россия на новом этапе пандемии?

Лицом к событию. Россия на новом этапе пандемии?
Embed
Лицом к событию. Россия на новом этапе пандемии?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

На прошедшей неделе стало известно о появлении нового штамма коронавируса. Что будет делать власть России, углубляясь в дебри пандемии? Куар-коды и локдауны неизбежны? Обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и доктор медицинских наук Василий Власов. Ведет передачу Михаил Соколов

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG