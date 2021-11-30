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Лицом к событию. Дмитрий Медведев, гроза мигрантов

Лицом к событию. Дмитрий Медведев, гроза мигрантов
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Лицом к событию. Дмитрий Медведев, гроза мигрантов

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Дмитрий Медведев в качестве зампреда Совета по безопасности требует ужесточить миграционное законодательство и особенно препятствовать появлению «этнических анклавов» на территории РФ. Мигранты - действительно угроза? В эфире московский депутат Сергей Митрохин, защитница прав мигрантов Валентина Чупик и главный редактор "Каказского узла" Григорий Шведов.

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