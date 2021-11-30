Время Свободы:"Де-факто Донбасс уже аннексирован"

Александр Лукашенко заявляет, что Беларусь поддержит Россию в случае военного конфликта России с Украиной***Можно ли считать Донбасс де-факто аннексированным Россией, несмотря на непризнание так называемых «ДНР» и «ЛНР»?***Десятки петербургских метростроевцев требуют от правительства города выплатить им долги по зарплате***Президент США Джо Байден призывает американцев не паниковать в связи с появлением нового штамма коронавируса Вопрос дня: Стремится ли Кремль сделать Донбасс частью территории России?