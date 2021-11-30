Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?

Каковы цели Кремля в нагнетании напряжённости? Готова ли Украина к войне? Есть ли возможности для договоренностей Москвы и Запада? Гости Виталия Портникова - Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Юрий Федоров, военно-политический эксперт, Михаил Самусь, военный эксперт.
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