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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?

Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?
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Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?

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Каковы цели Кремля в нагнетании напряжённости? Готова ли Украина к войне? Есть ли возможности для договоренностей Москвы и Запада? Гости Виталия Портникова - Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Юрий Федоров, военно-политический эксперт, Михаил Самусь, военный эксперт.

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