Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?

Каковы цели Кремля в нагнетании напряжённости? Готова ли Украина к войне? Есть ли возможности для договоренностей Москвы и Запада? Гости Виталия Портникова - Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Юрий Федоров, военно-политический эксперт, Михаил Самусь, военный эксперт.