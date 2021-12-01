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Лицом к событию. Путинский фокус: куда президент зовет Россию?

Лицом к событию. Путинский фокус: куда президент зовет Россию?
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Лицом к событию. Путинский фокус: куда президент зовет Россию?

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Президент РФ объявил себя стабилизатором. Выступление Владимира Путина на форуме ВТБ обсуждают Игорь Яковенко и Юрий Федоров. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putinskiy-fokus-kuda-prezident-zovet-rossiyu/31588374.html

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