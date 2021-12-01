Время Свободы:Путинские "красные линии". Президент России "забыл" 2014 год

Власти Нидерландов намерены просить Международную организацию гражданской авиации ответить, нарушила ли Россия конвенцию о безопасности полетов, не обеспечив безопасности рейса MH17 в 2014 году*** Владимир Путин и Сергей Лавров обвинили Украину и НАТО в расширении на украинскую территорию военной инфраструктуры Североатлантического Союза***Означает ли заявление Александра Лукашенко о том, что Крым принадлежит России, фактическое признание аннексированного полуострова частью российской территории?***Почему Турция предлагает посредничество в урегулировании отношений России и Украины?***Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом