Человек имеет право. Пандемия ВИЧ. Паспорта болельщиков. "Ингушское дело"
Более 30 тысяч человек каждый год умирает от ВИЧ-инфекции в России. Болельщики против Fan-ID, полиция против болельщиков. Почему семерых лидеров протеста в Ингушетии обвиняют в создании экстремистского сообщества.
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