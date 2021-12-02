Лицом к событию. Выдавленные из страны

Российскую оппозицию вынуждают уезжать за рубеж. Уехала практически вся «медийная» команда Навального. Все, кого знают по видеороликам. Уехала почти половина начальников его региональных штабов. Их широкая аудитория не знает. Зато хорошо знают местные власти и силовые структуры. Оставаться - риск. Но есть и те, кто остается. Об уехавших и оставшихся разговор с участием Дмитрия Семенова, Аббаса Галямова, Олега Степанова, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова.
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