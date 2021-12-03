Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Я работал в "Крокодиле"

Воспоминания писателя Виталия Витальева.*** Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Аркадия Штыпеля (Москва).*** Синхронисты. Они переводили Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Александра Солженицына.
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