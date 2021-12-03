Лицом к событию. Система Путина: устойчива, но неэффективна?

Парадоксы двух лет пандемии и семи лет гибридной войны властей России с Западом обсудят участник Форума доктор экономических наук Владислав Иноземцев и политолог, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Ведет передачу Михаил Соколов. https://www.svoboda.org/a/sistema-putina-neeffektivna-no-ustoychiva/31591782.html
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