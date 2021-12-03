Время Свободы:"Последствия будут серьезными". Блинкен предупредил Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в Стокгольме напряженную ситуацию вокруг Украины***Соратники Алексея Навального считают нарушением закона предъявление обвинений в создании экстремистского сообщества бывшему координатору штаба Навального Лилии Чанышевой*** Фамилии предполагаемых отравителей Навального и их родственников исчезли из Росреестра недвижимости «из соображений секретности»***Нарушения при добыче золота сделало реки Амурской области самыми загрязненными в России, говорят экологи***«Путинская война с историей». Дискуссия на Форуме свободной России в Вильнюсе 3 декабря – День неизвестного солдата