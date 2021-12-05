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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Клара Иерусалимская и общее дело

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Клара Иерусалимская и общее дело
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Клара Иерусалимская и общее дело

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Часть первая - Клара Иерусалимская и общее дело. К 30-летию открытия русской библиотеки в Иерусалиме. Страницы истории в рассказах Клары Эльберт и Леонида Юниверга. Часть вторая - Бенуасский бум. ХХ век, отразившийся в истории семьи Бенуа. Семья Бенуа, сотворившая ХХ век. У книжной полки - историк Михаил Талалай.

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