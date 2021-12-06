Лицом к событию. Какова цена агрессии Владимира Путина?

Анализ мировой "шахматной партии" перед диалогом президентов РФ и США делает основатель Форума свободной России Гарри Каспаров. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/kakova-tsena-agressii-vladimira-putina/31595844.html