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Лицом к событию. Какова цена агрессии Владимира Путина?

Лицом к событию. Какова цена агрессии Владимира Путина?
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Лицом к событию. Какова цена агрессии Владимира Путина?

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Анализ мировой "шахматной партии" перед диалогом президентов РФ и США делает основатель Форума свободной России Гарри Каспаров. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/kakova-tsena-agressii-vladimira-putina/31595844.html

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