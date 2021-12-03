Время Свободы: Украина и "Северный поток" на весах видеосаммита Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин обсудят проблему напряженности на российско-украинской границе в ходе видеосаммита 7 декабря***Дмитрий Медведев переизбран на 5 лет председателем партии «Единая Россия»***Холдингом, владеющим популярной в России социальной сетью ВКонтакте, вместо сына Олега Добродеева теперь руководит сын Сергея Кириенко***Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву срок содержания под стражей продлен до 7 марта будущего год*** В адрес ведущей телеграм-канала ФемВремя, корреспондента РС Карины Меркурьевой поступают угрозы, неизвестные выложили в сеть ее персональные данные и данные ее мамы