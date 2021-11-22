В пандемию Россия потеряла каждого четвёртого ветерана ВОВ

В России на 1 октября 2021 года осталось 896 806 участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В апреле 2020 года их было один миллион 210 тысяч. За полтора года пандемии потери составили более 312 тысяч человек, или 26 процентов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные министерства труда.



До этого сокращение было не таким стремительным. В начале 2019 года в России проживал один миллион 280 тысяч участников и ветеранов Второй мировой войны. Динамика последних полутора лет показывает, что сокращение их численности ускорилось примерно в полтора раза.

Число непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также работавших на объектах противовоздушной обороны за полтора года сократилось на 24 тысячи человек, или на 43 процента, следует из данных Минтруда.

До 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет снижалась. В 2019 году возрастной коэффициент смертности для людей старше 85 лет составил 164 человека на одну тысячу смертей, в прошлом году — 190 человек, следует из данных Росстата. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, в этом году показатель может достичь 209 человек, то есть на 27 процентов больше, чем до пандемии.

Основная причина роста смертности – коронавирусная инфекция и низкий уровень вакцинации от COVID-19. По данным Росстата, 83 процента умерших от COVID-19 – люди старше 60 лет. Половине пожилых пациентов требуется госпитализация. У 75-летних в 7 раз выше риск тяжелого течения болезни, а у 80-летних — в девять раз. Болезнь у пожилых развивается быстро, состояние стремительно ухудшается в течение трех дней.



Вакцинацию же прошла только треть пожилых россиян, сообщал оперативный штаб. Во многих российских регионах власти ввели так называемый домашний режим для людей старше 60 лет.