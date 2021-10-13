Оперштаб: каждый девятый пациент старше 60 лет с COVID-19 умирает

Каждый девятый пациент старше 60 лет с COVID-19 умирает. Из заболевших старшего возраста, которые своевременно не обращаются к врачу, умирает каждый третий. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции нового типа у пожилых людей в 5,5 раз выше, у 75-летних – уже в семь раз, а у людей старше 80 лет – в девять раз выше, говорится в сообщении.

При этом госпитализация требуется половине всех заболевших COVID-19 людей старше 60 лет. Болезнь протекает скоротечно, в течение трех дней состояние может резко ухудшиться. Из-за этого 60 процентов коек в стационарах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, занимают пациенты старше 60 лет. Они же составляют почти 80 процентов всех пациентов на ИВЛ.

По данным московского оперативного штаба, 86 процентов от общего числа умерших от COVID-19 составляют люди старше 60 лет.

При этом только треть пожилых москвичей сделали прививку, подчеркнули в оперштабе и призвали их не отказываться от вакцинации как единственного способа снизить риск тяжёлого течения болезни и летального исхода.

Московские власти запустили программу поощрения пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19. Теперь при полной вакцинации или ревакцинации до 31 декабря они могут получить подарочный набор "С заботой о здоровье", в который входят, в числе прочего, тонометр и пульсоксиметр, либо 10 тысяч рублей.

13 октября в России, включая аннексированный Крым, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 984 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Накануне в стране, по официальным данным, умерли 968 человек. Общее число смертей в России из-за заражения вирусом превысило 219 тысяч.

Однако независимые эксперты считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза, а реальная может превышать 645 тысяч человек.