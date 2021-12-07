Лицом к событию.После Болотной: надо ли браться за оружие протеста?
Как за 10 лет Россия пришла к диктатуре Путина? В эфире Даниил Константинов, Сергей Давидис, Максим Кац, Сергей Удальцов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/posle-bolotnoy-nado-li-bratjsya-za-oruzhie-protesta/31597384.html
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