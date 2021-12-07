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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. «Высокое напряжение»: нападет ли Россия на Украину?

Дороги к свободе. «Высокое напряжение»: нападет ли Россия на Украину?
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Дороги к свободе. «Высокое напряжение»: нападет ли Россия на Украину?

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К каким последствиям могут привести действия России на украинском направлении? Чего на самом деле добивается Владимир Путин и как сможет ответить руководство Украины? Собеседники Виталия Портникова - Егор Чернев, депутат Верховной Рады Украины и Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии.

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