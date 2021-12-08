Лицом к событию/ Что даcт диалог Байдена и Путина?

Итоги видеовстречи глав РФ и США и их последствия для России обсуждают политический аналитик Андрей Пионтковский и политик Владимир Рыжков Ведет передачу Михаил Соколов.
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