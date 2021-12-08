Время Свободы:"Сколько уже было переговоров! А стреляют в Донбассе по-прежнему"

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии вручения премии «Звезда театрала» раскритиковала закон об «иностранных агентах» и дело против общества «Мемориал»***Джо Байден и Владимир Путин обсудили в двухчасовом разговоре напряженную ситуацию вокруг Украины***Исполнилось 30 лет Беловежским соглашениям, положившим конец существованию Советского Союза***На канале белорусской общественной правозащитной организации Наш Дом завтра премьера фильма Оксаны Мысиной «Голоса Новой Беларуси»