НАСА начинает опыт по изменению траектории полета астероида

В среду запуском космического аппарата с военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии американское космическое агентство (НАСА) начнет уникальный эксперимент, цель которого изменение траектории движения астероида.

Специально созданный космический аппарат отправится на встречу с небольшим астероидом Диморфос. Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров к следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид. Ученые надеются, что в результате удара астероид изменит траекторию движения.

Диморфос не представляет опасности Земле, он был избран как удобный объект эксперимента, который должен ответить на вопрос можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов или крупных метеоритов, чье столкновение с Землей чревато катастрофическими последствиями. "Впервые человечество изменит направление движения природного небесного тела в космосе", - говорит руководитель программы сотрудник НАСА Том Статлер.

По заданию Конгресса, американские астрономы отслеживают более тысячи астероидов диаметром более километра, которые время от времени сближаются с Землей. Согласно компьютерным моделям, Земле не грозит столкновение с астероидом в течение столетий, хотя минимальный шанс остается. По оценкам ученых, им удалось идентифицировать более 90 процентов крупных астероидов, но лишь 40 процентов небольших, диаметром около 150 метров, способных нанести в случае падения ощутимый ущерб.

Так называемый "кинетический удар" по астероиду в теории наиболее простой способ изменения направления его движения. Учеными также рассматриваются варианты уничтожения астероидов с помощью ядерного и лазерного оружия.