"Неумный пиар". Соцсети о письме врачей к критикам вакцинации

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Главные врачи крупных больниц России обратились с открытым письмом общественным деятелям и политикам, выступающим с критикой вакцинации:

Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать.

Среди подписавших письмо – главврач больницы в Коммунарке, один из лидеров списка "Единой России" Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы №67 Андрей Шкода.

Адресаты: лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

Алексей Мухин:

Антипрививочники, пожалуй, довели врачей. Те, кто ежедневно видит борьбу за жизнь, уже, мы знаем, устают - и лечить, и оппонировать, подчас, очень глупым, нерациональным доводам, которые приводят воинствующие, буквально, "антиваксеры".

Конечно, за свою жизнь ты отвечаешь сам. Но не мешай своей глупостью и упрямством, которые ты сеешь вокруг себя и в соцсетях так обильно, спасать жизни других.

Кстати, после посещения "красных зон" - в виде пациентов - мнение многих противников прививок изменилось кардинально. Они заткнулись.

Может, действительно настала пора устраивать экскурсии в морги?

Андрей Медведев:

Вот кто-то может представить, что Мария Шукшина или Егор Бероев пойдут в "красную зону" или реанимацию? Я не могу.

Потому что говорить глупые, напыщенные слова, это просто. А смотреть в глаза тем, кто тебя послушал и теперь лежит с трахеостомой и дышит с помощью машины, уже чуть сложнее.

Юлия Витязева:

Надеюсь, открытые письма врачей к антиваксерам - это последняя попытка их образумить.

Если не поможет (а уже очевидно, что не поможет), за дело должен браться тов.майор.

Иначе, увы, это не остановить.

Ирина Левит:

В 1974 году я попала в Бухенвальд. Тогда там многое еще оставалось в том виде, как во времена, когда это был концлагерь: бараки, колючая проволока, крематорий… Прошло почти полвека, но я помню это жуткое зрелище до сих пор. Я попала на экскурсию в Бухенвальд по доброй воле. Однако сразу после войны немцев, обычных граждан, в принудительном порядке водили на экскурсии в концлагеря — чтобы собственными глазами увидели, собственными мозгами осмыслили. И многие были в ужасе. У многих действительно переворачивалось сознание.

Так вот я считаю очень правильным устраивать экскурсии в ковидные больницы для активных антиваксеров — дабы собственными глазами и собственными мозгами… А наиболее ретивым предлагаю упаковаться в медицинские ковидные «скафандры» и провести в них хотя бы одну врачебную смену. А почему бы нет? Ведь они такие убежденные, решительные, активные!.. Но, уверена, подавляющее большинство категорически откажется. И приведут очень убедительные аргументы — типа того, что в «красной зоне» им втихаря поставят клизмы и тем самым введут чипы в головы.

Но надо сказать, что это письмо не вызывает большого энтузиазма даже у многих сторонников вакцинации.

Сергей Смирнов:

А где были письма, когда праздновали победу над ковидом? Когда был сгон людей на голосование? Когда были прямые фальсификации? Больше 70% якобы за ваших единороссов, Денис Проценко. Зачем вы своим же пишите? Еще и руки заламываете

Анна Качкаева:

Только вот незадача. Статусных пассионарных антиваксеров в студии, где годами привычно шельмуют Украину и прочее "вражеское антироссийское окружение", вряд ли позовут. Спорить "без ража", бродячего экспертного цирка, с реальными, а не нанятыми выразителями "точек зрения", пропагандисты давно уже разучились.

Ну и, наконец, память у некоторых зрителей еще не отшибло. Тот же самый телек в начале пандемии (весна 2020) сначала "обновлял Конституцию", заглушая пандемийный набат. Занимался "шапкозакидательством" устами своих теледокторов (один Мясников чего стоит!) и псевдонаучных специалистов. В журнальных и авторских программах "гнали пургу" про заговоры, "обезьяньи/плохие" (зарубежные) вакцины, рассуждали про "очередной грипп", "избыточность мер", "чипирование" и "искусственное происхождение вируса" голосами "экспертов" и известных культурных деятелей (от "Человека и закона" до "Бесогона").

Алексей Ковалёв:

Не умаляя заслуг подписантов, хочется отметить, что госпиарщики, придумавшие эту акцию, за два года не выучили вообще ни одного урока. Во-первых, реальных ковидо-отрицателей сравнительно немного. Остальные будут вам говорить: нет-нет, что вы, мы не сомневаемся, что это опасная смертельная болезнь и верим в прививки от гриппа и прочего. Просто не в эту. Подождём . Или: да-да, мы всё понимаем, но QR-коды — это ползучее наступление на наши свободы. Сегодня непривитых в автобус не пустят, а завтра кого? И так далее.

Куда эффективнее было бы письмо с таким текстом. Простите меня, пишет доктор Мясников, за то что я в начале 2020 года вешал вам лапшу на уши, что никакой опасности нет. То же самое — от доктора Рошаля. Простите нас, пишут руководители крупнейших госСМИ и информагентств, за то, что мы в начале 2020 года врали и умалчивали об истинных масштабах катастрофы, чтобы создать благостную картину для начальства, за то, что называли другие вакцины «обезьяньими» и хвастались, как в России всё открыто, когда в Европе локдауны. Простите, пишет Дмитрий Песков, что я морочил вам голову какими-то шаманскими амулетиками с хлоркой на шее вместо того, чтобы самому пойти на камеру уколоться и начальника притащить. И так далее. Кого ещё винить, что вы, россияне, нам не верите, когда мы наконец начали говорить, что всё на самом деле ужасно и надо прививаться — но только той вакциной, которую мы вам дадим, другие не пустим, чтобы не потерять лицо перед нашими так называемыми партнёрами, за что ещё миллион-другой из вас поплатится жизнью? Вот такое открытое письмо произвело бы реальный эффект. Но мы все понимаем, почему оно никогда не выйдет.

Николай Травкин:

Денису Проценко и его коллегам из других ковидных больниц не следовало обращаться к известным антиваксерам с открытым письмом (см. коммент). Не тот жанр они выбрали.

Общество у нас состоит из антагонистов, живёт в чёрно-белом свете и оттенков не признаёт. Политические предпочтения жёсткие, компромис приравнивается к поражению. Всё как у Бродского с Евтушенко — один за колхозы лишь по причине, что другой против.

Эффективна была бы пропаганда такого вида.

«Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой — против вакцинации! А ты?» и все демократы побегут прививаться.

А для убеждения фанатов вертикали достаточно будет, чтобы Соловьёв, Кисилёв, Скабеева и прочие поделились «достоверными» сведениями о категорическом неприятии вакцинации Дмитрием Муратовым, Алексеем Навальным, Евгенией Альбац…

Через неделю коллективный иммунитет к covid-19 перевалит за 80%.

А вот и ответы самих адресатов.

При этом Инстаграм ограничил возможность подписываться на аккаунт Шукшиной.

Пётр Толстой:

Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасённые жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке - многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку.

Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего Президента В.В. Путина, не раз говорившего о ДОБРОВОЛЬНОСТИ такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей - прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш Президент.

Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за своё лечение те, кто не привился - это чистый и отвратительный социал-дарвинизм.

Оскар Кучера:

Благодарю вас за Ваше коллективное письмо в адрес так называемых "антиваксеров", к коим Вы меня причислили. Хотя не понимаю, с чего Вы решили, что я противник вакцинации? У меня и моей семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям. Моя мама привита Спутником V по собственному желанию, и я не имел ничего против этого!

Я опущу этическую составляющую Вашего приглашения меня в «красную зону» через СМИ, хотя очевидно, что глазение на тяжелых больных, на любого человека произведёт ужасающее впечатление. Но для чего Вы меня приглашаете смотреть на тех, кто тяжело болен? С чего вдруг Вы решили, что я хоть каким-то образом отрицаю болезнь с названием COVID-19?

Я потерял своего отца! Он умер от коронавируса! Я лично переболел Ковидом два раза! Первый раз был очень тяжелым! Второй - просто насморк! Я нигде и никогда не упоминал о том, что не верю в болезнь. Она, к сожалению, существует и она убивает.

Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине! А я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своём посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу НЕ о том, что я против, а лишь о том, что я против ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вакцинации!!!

Я задаю вопросы: почему я насильно должен участвовать в эксперименте? Почему в нашей стране не объявлена должным образом пандемия, но всё время придумываются разные странные истории с названиями "Режим нерабочих дней", "масочный режим", "каникулы за счет работодателя" и прочие, непрописанные в законе несуразицы? Почему регулярно меняются рекомендации от некоторых руководителей, в том числе и медицинских, нашей страны?

Почему Президент говорит о том, что Обязательной вакцинации быть не может, но власти на местах слушать его не считают нужным? Почему нас заставляют носить маски, которые не являются средством индивидуальной защиты? Почему центральные каналы не дают возможности высказаться учёным с альтернативной точкой зрения?

И еще мне не дает покоя вопрос: если государство так уверенно в наших вакцинах, то почему не готово взять на себя риски и гарантии по отношению к тем, кого принуждают к участию в обязательной вакцинации/эксперименте, и кто может пострадать от побочных эффектов после укола? Только не говорите мне пожалуйста про компенсацию в 30 тысяч рублей, обещанную в случае смерти от прививки

Вопросов много, а ответов на них нет. И эти вопросы есть не только у меня, но и у очень многих людей. Как следствие этого, я и многие знакомые мне люди выступаем не против болезни или вакцинации, а против разделения общества на привитых и непривитых, которое благодаря внедрению QR-кодов сейчас входит в активную фазу.

У меня есть большие сомнения, что приглашение в «красную зону» сможет дать мне ответы на перечисленные выше вопросы. Я всегда готов к конструктивному диалогу, но по тому, как складывается риторика в государственных СМИ, все меньше и меньше верю, что такой диалог возможен...

Константин Кинчев ответил на официальной странице группы "Алиса":

Уважаемые доктора!

Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит.

Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам.

Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду.

Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам , тоже.

Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением.

А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести.

Вера Тихонова:

что-то я не поняла, почему Кинчева к антиваксерам причислили? он же не против вакцинации в принципе, он против обязаловки и куар-кодов. и его можно понять.

причина провала иммунизационной кампании - не в старом рокере, а в последовательном, циничном и тупом патернализме властей всех уровней. давление рождает сопротивление - это раз, а вопрос недоверия населения государству решается другими методами

Юлия Ауг:

Интересно, исполнят ли, так называемые врачи, это своё предложение - экскурсию для «антиваксеров» в красную зону? Состоится ли такая экскурсия? Насколько это вообще этично, с точки зрения экскурсии? Пациент красной зоне будет приравнен к экспонату?

Будут ли подбираться экспонаты на добровольной основе? Или в приказном порядке?

Как они собираются за базар отвечать?

Много вопросов.

Анна Евсеева:

Проценко был честным врачом, спас Кара-Мурзу, но во время своего визита в Коммунарку его укусил Путин.

Позорно слабенькая PR-акция по перезапуску кампании вакцинации. На двоечку отработали. Эффективнее были бы публичные раскаяния Мясникова, Рошаля, Малышевой, Собянина, Поповой, Пескова. И отрастившего длинные волосы ВВП - чтобы их на себе рвать...

Мол, простите, уважаемые граждане, мы вам морочили головы, врали, потому что привыкли врать, и не врать уже просто не можем. Потому что мы уже так оптимизировали здравоохранение, что теперь не то что от ковида, а от простой простуды помрешь на раз-два.

А Маша Шукшина с Юрием Лозой мало кому интересны, и погоды не делают.

Алексей Куринный:

Сам считаю, что страшные и безусловно ещё и заниженные цифры официальной смертности - это прежде всего результат оптимизации и разгрома первичной сети здравоохранения и эпидемиологической службы, а уже потом следствие низкой вакцинации, в результате недоверия граждан к власти в целом.

И подобные отписки это доверие совершенно не повышают, даже среди профессионалов.

Антон Крылов:

Письмо врачей Зюганову, Толстому, Кинчеву и Кате Лель (неужели кто-то её ещё помнит) - это, я так понимаю, тот самый обещанный ребрендинг кампании по вакцинации. Ну что тут сказать - традиционное нежелание отличать противников сегрегации от противников вакцинации, так что ничего принципиально нового не придумали.

Игорь Чёрный:

Сегодня много шума о письме-приглашении 11 главврачей некоторым активным "антиваксерам" посетить больницу в Коммунарке. Почему считаю это глупостью.

1. Люди в реанимациях и "красных зонах" – не зоопарк, чтобы к ним на экскурсию водили. Ещё бы билеты для скептиков надумали продавать...

Не думаю, что есть те, кто сомневается, что люди умирают или тяжело болеют. Ещё бы в морг водили, чтоб показать, что есть умершие. Сам вид больных ни в чём убедить не может.

2. Не буду обо всех, но, скажем, те же Зюганов, Миронов и Толстой никакие не "антиваксеры", они добровольно и не раз привиты. Но они против обязательной всеобщей вакцинации и куаризации. Это разве не разные вещи?

3. Среди 11 подписантов приглашения 6 реаниматологов-анестезиологов, 1 гематолог, 1 организатор здравоохранения, 1 педиатр-терапевт и 1 кардиолог. И только 1 имеет отношение к инфекционным заболеваниям (гепатиты и ВИЧ).

Ни одного эпидемиолога, ни одного вирусолога, ни одного, собственно, инфекциониста.

Это всё равно что авиакатастрофу расследовали бы бортрадисты, штурманы, стюардессы, спецы по строительству посадочных полос и производители красок для самолётов – ну да, они все имеют самое прямое отношение к авиации, и люди правильные, но, может быть, стоило бы пригласить пилотов и диспетчеров?

4. Ну, предположим, эта толпа придёт, посмотрит на тяжело больных. И что, на выходе дружно призовёт всех бежать-прививаться, и толпы рванут это делать? Вы серьёзно? Замолчит Зюганов, замолчит Маша Шукшина, замолчит Кургинян и ситуация в стране изменится? Вот совершенно уверен, что мой сосед не прививается не потому, что Юрий Лоза и Наталья Ветлицкая ковидоскептики...

Тут совсем иное. Недавно Кремль высказался за "перезапуск программы пропаганды вакцинирования". Выделили средства, напрягли спецов по пиару. Вот первые результаты, одобренные уже сверху. Заурядный и не умный пиар, не больше.

Отдельный маленький сюжет - как к письму подключился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вот его пост в Телеграме:

Сегодня врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса.

Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации.[...]

В завершение. Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин.

Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу.

Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может.

Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии.

Илиас Меркури:

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин взорвал телеграмм. За ночь перевалил за 100к подписчиков, продолжает расти, а комментарии под последним постом про QR-коды скоро подойдут к отметке 300к.

Антон Орехъ:

Самое увлекательное этим утром происходит в канале Вячеслава Володина. Читать комментарии под постом - это ерунда. А вот сосчитать - настоящее развлечение.

Мария Баронова:

Посмотреть в прямом эфире на борьбу русского народа с Вячеславом Володиным за право заваливать своими полумертвыми телами реанимации можно здесь. Абсолютно инфернальное зрелище. Посмотрите на скорость смены цифр счетчика.

Любовь Соболь:

Решил как-то Вячеслав Викторович спросить мнение народа, но потом что-то пошло не так… Комменты удаляют, а они все равно летят с бешеной скоростью