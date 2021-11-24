Главврачи позвали антиваксеров в "красные зоны" больниц

Главные врачи крупных больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступающих с критикой вакцинации, посетить "красные зоны" и реанимации, где лежат больные коронавирусной инфекцией, а также морги. Об этом сообщает РБК .

Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам "и другим противникам вакцинации". Среди них - лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.



"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19.Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", — говорится в обращении.

Среди подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач больницы № 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврачи из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Власти будут бороться с противниками вакцинации, используя для этого все законные методы. Они отвечают за смерти людей, заявил РБК источник в Кремле.

В середине октября на фоне очередной волны развития эпидемии главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко обратился к коллегам-врачам и призвал "откровенно и без прикрас" говорить с населением, разъясняя ситуацию с распространением инфекции. "В разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — отметил он.