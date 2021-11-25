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"Не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена"

"Не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена"
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"Не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена"

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Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку

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