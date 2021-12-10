Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Город Швейка

Прогулка по Праге времён Ярослава Гашека и его героя Швейка.*** Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Марии Галиной (Москва).*** Виолончелист Миша Майский: монологи и музыка.*** Красное сухое. Радиоэссе "Благородная гниль".
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