На депутата Госсобрания Алтая завели дело об изнасиловании школьницы

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает информационное агентство "Банкфакс" со ссылкой на источник, речь идет о 47-летнем депутате Александре Коршуке - его возраст совпадает с возрастом подозреваемого. Следствие утверждает, что в конце 2019 года в Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Девочка рассказала о произошедшем спустя два года.

Сейчас депутат задержан, следователи готовят ходатайство об аресте. Один из коллег Коршука Сергей Кухтуеков рассказал, что потерял с ним связь 25 ноября, никто из коллег не знал о его местонахождении, - сообщает Сибирь.Реалии.

Кухтуеков отмечает, что независимое депутатское объединение опасается возможных провокаций из-за своей оппозиционной политики. Коршук вошёл в Госсобрание в 2019 году от партии КПРФ, но в ноябре того же года вышел из фракции и перешел к независимым депутатам.

В сентябре 2021 года Коршук был в числе депутатов, которые внесли на рассмотрение Госсобрания законопроект об отмене в республике Алтай пенсионной реформы.

на рассмотрение Госсобрания законопроект об отмене в республике Алтай пенсионной реформы. Ранее полиция задержала оппозиционного депутата заксобрания Приморского края Артёма Самсонова. Его подозревают в растлении малолетнего. Обвинительница - жительница Владивостока, которая ранее обвиняла депутата в том, что он якобы "призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем". Она заявила, что Самсонов в общественном месте якобы показывал фаллоимитатор 11-летнему сыну ее сожителя.

оппозиционного депутата заксобрания Приморского края Артёма Самсонова. Его подозревают в растлении малолетнего. Обвинительница - жительница Владивостока, которая ранее обвиняла депутата в том, что он якобы "призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем". Она заявила, что Самсонов в общественном месте якобы показывал фаллоимитатор 11-летнему сыну ее сожителя. Самсонов отрицает обвинения и требует проверки на полиграфе. Депутат находится в СИЗО и держит голодовку. 21 ноября КПРФ провела встречу с избирателями в поддержку депутата с требованием признать дело в отношении него политически мотивированным, на акцию пришли около двухсот человек.