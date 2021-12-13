Цитаты Свободы. Сокуров и болезненная струна Путина

Фильм Юрия Дудя о пытках. Спор Александра Сокурова с Владимиром Путиным. Нобелевская речь Дмитрия Муратова.
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