Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной.
Другие материалы
-
13 декабря 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка
-
29 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Четвертая волна
-
22 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Веселые картинки Уеса Андерсена
-
08 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Достоевский и Америка
-
01 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Культурная революция?
-
25 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Американская пятилетка Сорокина