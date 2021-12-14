Что последует после переговоров президентов США и России? О чем Байден говорил с Зеленским и что должна предпринимать Украина? Собеседники Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Игорь Смешко, лидер партии «Сила и Честь», экс-председатель Службы безопасности Украины.
Другие материалы
-
14 декабря 2021
Дороги к свободе. Россия – Украина: дипломатия или война?
-
-
30 ноября 2021
Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?
-
16 ноября 2021
Дороги к свободе. Миграционный кризис у границ ЕС и Украины
-
09 ноября 2021
Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина
-
26 октября 2021
Дороги к свободе. Зачем «Газпром» шантажирует Молдову?