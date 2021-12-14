Дороги к свободе. Россия – Украина: дипломатия или война?

Что последует после переговоров президентов США и России? О чем Байден говорил с Зеленским и что должна предпринимать Украина? Собеседники Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Игорь Смешко, лидер партии «Сила и Честь», экс-председатель Службы безопасности Украины.